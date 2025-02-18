Bisakah Pinjol Menggunakan Rekening Orang Lain? Ini Faktanya

JAKARTA - Bisakah pinjol menggunakan rekening orang lain? Ini faktanya. Meski pinjaman online menjadi jalan pintas bagi orang yang terdesak kebutuhan ekonomi, nasabah perlu memahami dan mengikuti pula aturan resmi yang berlaku.

Saat melakukan pendaftaran pinjol, tak sedikit yang bertanya-tanya terkait rekening bank yang harus digunakan saat pencairan pinjaman. Bisakah pinjol menggunakan rekening orang lain atau mengharuskan menggunakan rekening pribadi?

1. Rekening Pribadi

Dirangkum dari Okezone.com, Selasa (18/2/2025) nyatanya, pinjol tidak diperbolehkan menggunakan rekening orang lain karena pemberi pinjaman membutuhkan data pribadi nasabah. Sehingga, jika menggunakan rekening orang lain dana yang diajukan nasabah tidak dapat dicairkan.

Pihak pinjol juga perlu memastikan bahwa nasabah mampu secara finansial untuk membayar dan melunasi utang pinjol. Oleh karena itu, mengapa mereka meminta nasabah untuk memberikan informasi rekening pribadi untuk proses verifikasi dan transfer dana.