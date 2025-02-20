Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Relawan Pajak di Perguruan Tinggi, Ini Tugasnya

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |17:44 WIB
Relawan Pajak di Perguruan Tinggi, Ini Tugasnya
DJP Jakarta Utara Kukuhkan Relawan Pajak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara melaksanakan kegiatan Pengukuhan Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI) Tahun 2025 bagi delapan belas mahasiswa/i Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta (UTA 45 Jakarta). 

Acara diselenggarakan di Laboratorium Bisnis Digital, Lantai 5, UTA 45 Jakarta. 

1. Program Renjani

Plt Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Utara, Donna Dian Sukma Zulfrieda, menyatakan bahwa Program RENJANI merupakan wujud sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Tax Center di lingkungan perguruan tinggi.

"Program Relawan Pajak ini adalah bukti nyata sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Tax Center di lingkungan perguruan tinggi. Kehadiran para Relawan Pajak menjadi jembatan dalam menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan kepada masyarakat dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami," ujar Donna. 

2. Relawan Pajak Tak Hanya Berikan Edukasi

Donna menambahkan relawan Pajak tidak hanya bertugas memberikan edukasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menyebarluaskan nilai-nilai kesadaran pajak di lingkungannya. Dalam menjalankan tugas ini, para relawan tidak bekerja sendirian. 

“Kami, jajaran DJP, selalu siap mendukung dan memberikan pendampingan agar program ini berjalan secara optimal," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829/dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185572/pajak-zqOv_large.jpg
Fatwa MUI Sebut Bumi dan Bangunan yang Dihuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185557/penerimaan_pajak_turun-nKqI_large.jpg
Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185548/pajak-2XZ4_large.jpg
DJP Kantongi Rp11,48 Triliun dari 201 Pengemplang Pajak Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185541/pajak-Ma4g_large.png
DPR Cecar Sistem Coretax, Dirjen Pajak Sebut Masih Masa Garansi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184323/dirjen_pajak_kemenkeu_digeledah_kejagung-mebd_large.jpg
Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Ini Respons DJP  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement