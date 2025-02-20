Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Termuda Indonesia

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |23:56 WIB
Harta Kekayaan Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Termuda Indonesia
Harta Kekayaan Jihan Nurlela Wakil Bupati Termuda (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Jihan Nurlela, Wakil Bupati Termuda Indonesia. Jihan Nurlela resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (20/2/2025). Di usia 30 tahun, Jihan mencetak sejarah sebagai Wakil Gubernur termuda di Indonesia.

Selain karier politiknya yang gemilang, Jihan juga diketahui memiliki harta sebanyak Rp6,9 miliar berdasarkan laporan LHKPN pada tanggal 31 Maret 2024, periode 2023.

Dengan latar belakangnya sebagai dokter dan mantan anggota DPR RI, dia kini dipercaya mendampingi Rahmat Mirzani Djausal untuk memimpin Lampung selama 5 tahun ke depan.

1. Harta Kekayaan Jihan Nurlela

Sebagai seorang politis muda yang telah meniti karier dari dunia medis hingga ke pemerintahan, Jihan Nurlela juga memiliki kekayaan yang cukup signifikan. 

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilansir pada Kamis, (20/2/2025), berikut rincian harta kekayaan Jihan Nurlela:

 

Halaman:
1 2
