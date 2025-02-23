Advertisement
HOME FINANCE

Shopee Big Ramadan Sale 2025 Jadi Peluang UMKM dan Brand Lokal Bersinar

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |17:29 WIB
Shopee Big Ramadan Sale 2025 Jadi Peluang UMKM dan Brand Lokal Bersinar
Shopee Big Ramadan Sale. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Big Ramadan Sale datang lagi! Program andalan Shopee ini kembali memeriahkan bulan suci Ramadan 2025. Big Sale Ramadan hadir sebagai bentuk komitmen dalam memberikan ruang berkembang bagi UMKM dan brand lokal.

Kampanye ini akan dimulai pada 25 Februari hingga 31 Maret 2025 dengan promo Ramadan terbesar se-Indonesia. Selama 35 hari berturut-turut, Shopee memastikan berbagai kemeriahan ini tidak hanya dapat dinikmati oleh pengguna, tetapi juga menjadi kesempatan bagi UMKM dan brand lokal dalam meningkatkan jangkauan pasar dan daya saing produknya di awal 2025.

Monica Vionna, Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, “Shopee memahami bahwa Ramadan selalu menjadi momen penuh peluang bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan mempererat hubungan dengan pelanggan."

"Kami bangga dapat memberikan ruang bagi para pengusaha UMKM dan brand lokal yang berpartisipasi dalam kemeriahan Big Ramadan Sale, membuka kesempatan bagi mereka untuk berkreasi hingga menampilkan koleksi spesial dalam menyambut Hari Raya Idulfitri," ucapnya.

Tanggal 25 Februari mendatang menjadi awal mulai kampanye sekaligus puncak kampanye pertama, dimana kami berharap semangat ini tidak hanya dirasakan oleh para penjual yang berpartisipasi, tetapi juga seluruh pengguna Shopee di Indonesia. Sejak awal kampanye berlangsung, para pengguna dapat menikmati berbagai penawaran diskon besar-besaran untuk membantu mereka memenuhi berbagai kebutuhan Ramadan.”

Shopee Big Ramadan Sale: Buka Lebih Besar Peluang untuk Seluruh Ekosistem

