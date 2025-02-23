Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Vivo Turunkan Harga BBM per 22 Februari, Berikut Daftar Lengkapnya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 23 Februari 2025 |16:28 WIB
Vivo Turunkan Harga BBM per 22 Februari, Berikut Daftar Lengkapnya
Harga BBM Vivo Turun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) Vivo mengalami penurunan pada 22 Februari 2025. Paling murah kini dibanderol Rp13.150 per liter. 

Dikutip dari akun resmi instagram SPBU Vivo di Jakarta, Minggu (23/2/2025), harga Revvo 90 turun Rp110 per liter, dari yang sebelumnya Rp13.260 per liter menjadi Rp13.150 per liternya.

Sedangkan, untuk bahan bakar jenis lainnya masih sama seperti 1 Februari 2025, seperti Revvo 92 seharga Rp13.350 per liter, Revvo 95 seharga Rp13.940 per liter dan Diesel Primus Plus seharga Rp15.030 per liter.

Selain Vivo, harga BBM di SPBU lainnya tidak menunjukkan perubahan. Harga BBM di SPBU Pertamina tetap stabil, dengan rincian harga BBM SPBU Pertamina di provinsi dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, termasuk Jakarta, sebagai berikut:

Pertalite: Rp10.000 per liter.
Pertamax: Rp12.900 per liter.
Pertamax Turbo: Rp14.000 per liter.
Pertamax Green 95: Rp13.700 per liter.
Dexlite: Rp14.600 per liter.
Pertamina Dex: Rp14.800 per liter.

Kemudian, harga BBM di SPBU Shell juga tak mengalami perubahan sejak 1 Februari 2025. Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell adalah sebagai berikut:

Shell Super: Rp13.350 per liter.
Shell V-Power: Rp13.940 per liter.
Shell V-Power Diesel: Rp15.030 per liter.
Shell V-Power Nitro+: Rp14.110 per liter.

 

