HOME FINANCE HOT ISSUE

Wujudkan Swasembada Pangan, Mahasiswa Dukung Penuh Langkah Tegas Mentan Amran

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |06:06 WIB
Wujudkan Swasembada Pangan, Mahasiswa Dukung Penuh Langkah Tegas Mentan Amran
Mahasiswa Sampaikan Berbagai Harapan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. (Foto: Okezone.com/Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian dari berbagai universitas di Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Bukan sekadar untuk berdialog, tetapi juga menyampaikan harapan dan aspirasi para mahasiswa tentang masa depan pertanian Indonesia. 

1. Mahasiswa Sampaikan Harapan ke Mentan

Di hadapan mahasiswa, Mentan pun berbicara tegas, penuh keyakinan, memaparkan strategi besar pemerintah dalam membangun pertanian nasional. Mahasiswa yang hadir tampak antusias. Mereka tidak hanya menyimak, tetapi juga mengajukan pertanyaan kritis. 

Namun, satu hal yang tidak terbantahkan mereka sepakat bahwa ketegasan Mentan dalam membangun sektor pertanian adalah kunci bagi tercapainya swasembada pangan dan kesejahteraan petani.

Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Muhammad Tafiqul Siregar menyampaikan harapannya terhadap kebijakan yang diterapkan Menteri Amran. Baginya, keberanian dan transparansi dalam kepemimpinan menjadi nilai penting dalam membawa perubahan nyata. 

“Beliau cukup tegas dan transparan. Saya percaya, di bawah kepemimpinan Pak Amran, pertanian Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya, Selasa (25/2/2025). 

2. Pentingnya Pertanian Bagi Mahasiswa 

Bagi Tafiqul, pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan juga pondasi bagi ketahanan bangsa. Dirinya berharap kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan.

Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, Nursolihin menyoroti respons cepat Menteri Amran dalam menyikapi permasalahan pertanian. Baginya, kepemimpinan yang sigap dan tegas sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor ini. 

“Beliau sangat tegas dalam menanggapi permasalahan yang ada, khususnya di bidang pertanian. Kami berharap kebijakan swasembada pangan benar-benar bisa menjadi solusi dalam menangani krisis pangan di Indonesia,” katanya.

3. Jadi Ruang Diskusi 

Diskusi ini juga menjadi ruang bagi mahasiswa dari berbagai daerah untuk menyampaikan kondisi pertanian di wilayah mereka. Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur (NTT), Gregori menyampaikan bagaimana tantangan ketahanan pangan di daerahnya bisa dijawab dengan kebijakan yang lebih berpihak pada petani. 

“Sebagai anak NTT, saya berterima kasih karena aspirasi mahasiswa dan masyarakat bisa didengar serta diimplementasikan dalam kebijakan pertanian nasional,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
