Harta Kekayaan Wali Kota Palopo Trisal Tahir di LHKPN, Salah Satu Pejabat Daerah Terkaya Indonesia

JAKARTA - Harta kekayaan Walikota Palopo Trisal Tahir di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), salah satu pejabat daerah terkaya Indonesia. Berdasarkan laporan yang disampaikan pada Agustus 2024, total kekayaan Trisal mencapai Rp981,5 miliar.

Sebagian besar kekayaan tersebut berasal dari surat berharga senilai Rp773,6 miliar, diikuti oleh tanah dan bangunan senilai Rp144,4 miliar. Tak hanya itu, Trisal juga memiliki koleksi alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp38,6 miliar, termasuk kapal laut mewah dan mobil premium.

Dalam LHKPN, Trisal Tahir tercatat memiliki 51 properti yang tersebar di Jakarta, Bogor, Luwu, dan Palopo. Properti-properti tersebut meliputi tanah dan bangunan dengan berbagai ukuran, mulai dari ratusan hingga puluhan ribu meter persegi.

1. Mengoleksi Kapal Laut dan Mobil Mewah

Trisal Tahir memiliki empat kapal laut mewah dengan nilai fantastis, yaitu: