Cek Tanggal Terakhir Token Listrik Diskon 50%, 28 Februari atau 1 Maret?

JAKARTA - Cek tanggal terakhir token listrik diskon 50%, 28 Februari atau 1 Maret? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sudah mengatakan bahwa diskon tarif listrik ini hanya 2 bulan, Januari hingga Februari saja.

Dikutip dari berbagai sumber, stimulus atas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% ini diperuntukkan khusus pelanggan rumah tangga daya 450, 900, 1300, 2200 VA. Masyarakat memperoleh diskon listrik 50% dengan membeli token secara prabayar atau pascabayar.

Dengan itu, kapan tanggal terakhir token listrik diskon 50%, 28 Februari atau 1 Maret? dilansir dari beberapa sumber dan dirangkum Okezone, Rabu (26/2/2025).

Batas Waktu Diskon Tarif Listrik 50%

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menegaskan diskon tarif listrik 50% akan berakhir pada hari Jumat, 28 Februari 2025 dan kembali normal pada tanggal 1 Maret 2025.

Batas Maksimal Pemberian Diskon Listrik 50%

Greg pun memperingatkan, ada batas maksimal pemberian diskon listrik 50%, yaitu listrik yang dipakai setara dengan 720 jam per bulan. Hal ini untuk memastikan prinsip diskon tarif listrik adil.

Batas maksimal pembelian token listrik untuk mendapatkan diskon 50%

Daya 450 VA

Maksimal pembelian: 324 kWh

Harga per kWh: Rp 415

Total maksimal pembelian: Rp 134.460

Diskon maksimal: Rp 67.230