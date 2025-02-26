Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 4 Daftar Bansos yang Cair Maret 2025

Nabillah Syidah , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |14:07 WIB
Ini 4 Daftar Bansos yang Cair Maret 2025
Ini 4 Daftar Bansos yang Cair Maret 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) pada Maret 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan.

Berbagai jenis bansos ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok serta mendukung sektor pendidikan dan kesehatan. Berikut daftar bansos yang akan cair pada Maret 2025:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan. Program ini mencakup beberapa kategori penerima manfaat, seperti:

- Ibu hamil dan anak usia dini

- Siswa SD hingga SMA

- Penyandang disabilitas

- Lansia

Penyaluran PKH dilakukan dalam empat tahap, dengan pencairan pertama dimulai sejak Januari hingga Maret 2025. Besaran bantuan yang diterima bergantung pada kategori penerima manfaat.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT diberikan dalam bentuk saldo sebesar Rp200.000 per bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli bahan pangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pencairan tahap pertama berlangsung dari Januari hingga Maret 2025, memastikan masyarakat menerima bantuan sebelum Ramadhan dimulai.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186801/bansos-9gw8_large.png
Daftar Bansos Cair di Desember 2025, Ada BLT Kesra Rp900.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184555/bansos_bnpt-jPhk_large.png
Info Terbaru Bansos BPNT Rp600.000 yang Cair November 2025 di cekbansos.kemensos.go.id 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183342/bansos_di_november_2025-1JlN_large.png
Update Terbaru, NIK KTP yang Dipastikan Terdaftar Sebagai Penerima Bansos 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182945/bansos_online-tVi0_large.jpg
Ini Cara Cek Desil Bansos Online 2025 di Situs Resmi Kemensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181942/bansos_cair-tGYz_large.jpg
Ini Link Resmi dan Cara Cek Pencairan Bansos PKH dan BPNT di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement