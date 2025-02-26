Ini 4 Daftar Bansos yang Cair Maret 2025

JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) pada Maret 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan.

Berbagai jenis bansos ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok serta mendukung sektor pendidikan dan kesehatan. Berikut daftar bansos yang akan cair pada Maret 2025:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan. Program ini mencakup beberapa kategori penerima manfaat, seperti:

- Ibu hamil dan anak usia dini

- Siswa SD hingga SMA

- Penyandang disabilitas

- Lansia

Penyaluran PKH dilakukan dalam empat tahap, dengan pencairan pertama dimulai sejak Januari hingga Maret 2025. Besaran bantuan yang diterima bergantung pada kategori penerima manfaat.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT diberikan dalam bentuk saldo sebesar Rp200.000 per bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli bahan pangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pencairan tahap pertama berlangsung dari Januari hingga Maret 2025, memastikan masyarakat menerima bantuan sebelum Ramadhan dimulai.