Bansos Guru Non ASN dan Non Sertifikasi Disalurkan Berbasis DTSEN

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bantuan sosial (bansos) guru non ASN dan non sertifikasi akan disalurkan berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

1. Data Diperkuat dengan Kolaborasi Kemendikdasmen

Gus Ipul pun mengatakan data ini juga diperkuat dengan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memadankan data guru untuk penyaluran bansos.

"Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," kata Gus Ipul saat rapat soal DTSEN bersama BPS di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

2. Proses Data Guru

Terkait hal ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan proses pemadanan data guru memerlukan komunikasi dua arah dengan kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag). Pemadanan tersebut disusun dengan memasukkan nama, NIK, status sertifikasi hingga status pegawai.

"BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya," kata Amalia.