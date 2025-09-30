Cek Apakah Nama Kamu Termasuk Penerima Bansos Rp600.000 di Oktober 2025?

Cek Apakah Nama Kamu Termasuk Penerima Bansos Rp600.000 di Oktober 2025?

JAKARTA - Cek apakah nama kamu termasuk penerima bansos Rp600.000 di Oktober 2025? Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Oktober 2025.

Bansos PKH dan BPNT memasuki pencairan tahap 4 yakni periode Oktober-Desember 2025.

Kemensos menggunakan basis data baru, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima bansos. Masyarakat bisa mengecek penerima bansos PKH dan BPNT di Oktober 2025 pakai KTP secara online.

"Penyaluran bansos menggunakan DTSEN terbaru hasil verifikasi, validasi yang dilakukan oleh BPS," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan belum lama ini.

Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000. Sementara, untuk besaran bansos PKH bervariasi tergantung jenis penyalurannya.

Masyarakat bisa mendaftar sebagai penerima bantuan sosial bansos. Masyarakat yang belum terdaftar dapat mengajukan diri melalui desa/kelurahan atau dinas sosial setempat.

Proses pendaftaran dilakukan dengan membawa KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah diverifikasi, data akan diinput ke sistem oleh petugas.

Selain itu, pendaftaran juga bisa diajukan melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial secara online tanpa harus datang ke kantor desa/kelurahan setempat. Masyarakat hanya perlu mengisi data sesuai identitas dan menunggu proses validasi.

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mengecek apakah mereka sudah masuk dalam daftar penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, sekaligus mengusulkan diri jika belum terdaftar.

Berikut cara daftar bansos bisa online lewat aplikasi Cek Bansos dan langkah-langkahnya:

- Unduh Aplikasi Cek Bansos

- Cari aplikasi "Cek Bansos" resmi dari Kemensos RI di Google Play Store

- Buat Akun

- Isi data diri sesuai KTP: NIK, nama lengkap, dan alamat

- Unggah foto KTP serta swafoto dengan KTP

- Login ke Aplikasi

- Masuk menggunakan akun yang sudah diverifikasi

- Pilih Menu "Usul"

- Isi data anggota keluarga

- Pilih jenis bantuan (PKH atau BPNT)

- Lengkapi informasi tambahan serta unggah foto rumah/dokumen jika diminta

- Permohonan akan diverifikasi oleh petugas Dinas Sosial

- Status pengajuan bisa dipantau di menu Tanggapan