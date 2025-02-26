Harta Kekayaan AHY di LHKPN, Dipilih Lagi Sebagai Ketua Umum Demokrat Periode 2025 - 2030

JAKARTA - Harta Kekayaan AHY di LHKPN, dipilih lagi sebagai Ketua Umum Demokrat Periode 2025 - 2030. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi mempertahankan kursi Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030, menegaskan kembali kepemimpinannya di partai yang didirikan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diajukan AHY mengungkap besaran kekayaannya, memicu perhatian publik.

Berikut harta kekayaan AHY yang telah dirangkum Okezone Selasa (25/2/2025).

1. Harta Kekayaan AHY

Berdasarkan laman resmi e-lhkpn pada 21 Februari 2024, harta kekayaan Agus Harimurti Yudhoyono mencapai Rp116.530.289.450 atau kisaran Rp116,5 miliar.

2. Harta Bangunan

Harta kekayaan berupa tanah dan bangunan terdiri dari tanah dan bangunan seluas 90 M2 di Kota Jakarta Selatan dan tanah bangunan seluas 669 m2/460 di Jakarta Selatan.