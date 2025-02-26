Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan AHY di LHKPN, Dipilih Lagi Sebagai Ketua Umum Demokrat Periode 2025 - 2030

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |00:46 WIB
Harta Kekayaan AHY di LHKPN, Dipilih Lagi Sebagai Ketua Umum Demokrat Periode 2025 - 2030
Harta Kekayaan AHY (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta Kekayaan AHY di LHKPN, dipilih lagi sebagai Ketua Umum Demokrat Periode 2025 - 2030. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi mempertahankan kursi Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030, menegaskan kembali kepemimpinannya di partai yang didirikan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono. 

Sebelumnya, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diajukan AHY mengungkap besaran kekayaannya, memicu perhatian publik.

Berikut harta kekayaan AHY yang telah dirangkum Okezone Selasa (25/2/2025).

1. Harta Kekayaan AHY

Berdasarkan laman resmi e-lhkpn pada 21 Februari 2024, harta kekayaan Agus Harimurti Yudhoyono mencapai Rp116.530.289.450 atau kisaran Rp116,5 miliar.

2. Harta Bangunan

Harta kekayaan berupa tanah dan bangunan terdiri dari tanah dan bangunan seluas 90 M2 di Kota Jakarta Selatan dan tanah bangunan seluas 669 m2/460 di Jakarta Selatan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement