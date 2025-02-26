Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Fahmi Muhammad Hanif di LHKPN, Bupati Purbalingga yang Tawarkan Novi Vokalis Sukatani Pekerjaan Usai Dipecat Sebagai Guru

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |00:14 WIB
Harta Kekayaan Fahmi Muhammad Hanif di LHKPN, Bupati Purbalingga yang Tawarkan Novi Vokalis Sukatani Pekerjaan Usai Dipecat Sebagai Guru
Bupati Purbalingga (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harta kekayaan Fahmi Muhammad Hanif di LHKPN, Bupati Purbalingga yang tawarkan Novi Vokalis Sukatani pekerjaan usai dipecat sebagai guru. Pria kelahiran Tangerang 2 September 1996 ini dilantik sebagai Bupati Purbalingga saat menginjak 28 tahun.

Fahmi, merupakan putra ke-2. Sang ayah, Rofik Hananto adalah anggota DPR RI Fraksi PKS. Sosoknya juga ikut tersorot warganet setelah viral band Sukatani di kotanya memimpin “menyindir” oknum anggota kepolisian dalam sebuah lagunya.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad bahkan mengaku siap mengajak sang guru untuk mengajar di tempatnya memimpin setelah dipecat. Hal ini diketahui lewat video viral 52 detik yang diunggah akun X.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (25/2/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan Fahmi Muhammad Hanif, sebagai berikut.

1. Harta Kekayaan Fahmi Muhammad Hanif

Fahmi Muhammad Hanif terakhir melaporkan Harta Kekayaan di LHKPN pada 26 Agustus 2024. Tercatat ia mempunyai kekayaan mencapai Rp11,5 miliar. 
Harta kekayaan berupa tanah dan bangunan terdiri dari tanah dan bangunan Rp2 miliar di Kabupaten Purbalingga.

 

Halaman:
1 2
