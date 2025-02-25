5 Gubernur Indonesia dengan Harta Kekayaan Paling Sedikit Periode 2025-2030

JAKARTA - 5 Gubernur Indonesia dengan harta kekayaan paling sedikit periode 2025-2030. Meskipun disebut sebagai Gubernur dengan harta kekayaan paling sedikit, nilai kekayaan mereka tetaplah fantastis. Bahkan nilai kekayaan paling kecil saja bisa mencapai lebih dari Rp 2 miliar.

Dalam acara pengukuhan Kepala Daerah periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025, terdapat total 33 gubernur yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Dari banyaknya nama itu, berikut ini lima Gubernur Indonesia dengan harta kekayaan paling sedikit periode 2025-2030 dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

5. Benhur Tomi Mano - Gubernur Papua

Pertama, ada Benhur Tomi Mano yang memiliki harta kekayaan sekitar Rp 3,7 miliar. Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Wali Kota Jayapura selama dua periode dari tahun 2011 hingga 2022.

Ketika menjabat sebagai Wali Kota Jayapura, politisi yang disokong PDIP ini tercatat sukses menaikkan pendapatan asli daerah hingga delapan kali lipat.