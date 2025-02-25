Segini Harta Kekayaan Wagub Jawa Timur Emil Dardak di LHKPN

JAKARTA - Segini harta kekayaan Wagub Jawa Timur Emil Dardak di LHKPN. Presiden RI, Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Beberapa kepala daerah yang dilantik adalah pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak juga dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030.

1. Harta Kekayaan Emil Dardak

Nah, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah harta kekayaan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Kira-kira berapa total kekayaannya?

Emil Elestianto Dardak atau lebih dikenal dengan nama Emil Dardak terakhir kali melaporkan harta kekayaan kepada penyelenggara negara pada 29 Maret 2024.

Menurut LHKPN, Emil tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp11.9 miliar. Kekayaan tersebut terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya.