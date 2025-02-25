Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Harta Kekayaan Aep Syaepuloh di LHKPN, Salah Satu Bupati Terkaya Indonesia

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |01:59 WIB
Segini Harta Kekayaan Aep Syaepuloh di LHKPN, Salah Satu Bupati Terkaya Indonesia
Harta Kekayaan Bupati Karawang Aep (Foto: Okezone)
JAKARTA  - Harta kekayaan Aep Syaepuloh di LHKPN sebagai salah satu bupati terkaya di Indonesia menarik diketahui. Pria kelahiran 7 Oktober 1978 ini termasuk dari 961 orang pimpinan daerah yang serentak dilantik Presiden Prabowo.

Aep mempunyai latar belakang sebagai pengusaha di bidang konstruksi dan terjun ke dunia politik sejak 2020.

Pada 2020, Aep maju sebagai calon Wakil Bupati Karawang mendampingi calon Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Kemenangan keduanya pun membuat Aep akhirnya dilantik sebagai Wakil Bupati Karawang di 2021. Aep pun menggantikan posisi Cellica sebagai Bupati Karawang periode 2023 - 2024.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (24/2/2025), Okezone telah merangkum harta kekayaan Aep Syaepuloh di LHKPN, sebagai berikut.

1. Rincian Harta Kekayaan Aep Syaepuloh di LHKPN

Berdasarkan laman resmi e-lhkpn, harta kekayaan Aep Syaepuloh mencapai Rp Rp395.915.101.235 atau sekitar Rp395 miliar.

Harta kekayaan berupa tanah dan bangunan terdiri dari tanah dan bangunan Rp328 miliar di Kabupaten Karawang, Purwakarta dan Subang.

 

