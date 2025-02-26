Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pengusaha Minta UMKM Dilibatkan pada Program Danantara

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |22:02 WIB
Pengusaha Minta UMKM Dilibatkan pada Program Danantara
Pengusaha Minta Umkm Dilibatkan pada Program Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) meminta pemerintah melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program Danantara dan RUU Minerba.

1. Kebijakan Memiliki Dampak Besar

Ketua Umum HIPMI Jaya, Ryan Haroen mengatakan kedua kebijakan ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Sehingga, keberadaan UMKM harus menjadi bagian integral dari implementasi kebijakan tersebut. 

"Danantara sebagai instrumen investasi negara harus memberikan peluang bagi UMKM agar mereka dapat tumbuh dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. UMKM bukan sekadar sektor pendukung, tetapi bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan," ujar dia di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

2.  Tak Boleh Untungkan Perusahaan Besar

Ryan menjelaskan bahwa Danantara tidak boleh hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga harus membuka akses bagi UMKM untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis. 

Dia juga mengusulkan agar pemerintah membuka skema pembiayaan yang lebih mudah serta mendorong kemitraan antara investor besar dan UMKM di berbagai sektor seperti manufaktur, teknologi, dan infrastruktur.

 

Halaman: 1 2
1 2
