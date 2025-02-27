Advertisement
HOME FINANCE

Perkuat Networking dan Sinergi Bisnis, ASPEBINDO dan HIPMI Gelar Energy Golf 2025

Jack Newa , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |08:01 WIB
Perkuat Networking dan Sinergi Bisnis, ASPEBINDO dan HIPMI Gelar Energy Golf 2025
Wakil Ketua Umum Aspebindo Fathul Nugroho (kiri), Ketua Umum Aspebindo Anggawira (tengah), Sekretaris Jenderal Aspebindo I Made Nugraha Jaya Wardana (kanan). (Foto: dok. iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

TANGERANG - Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar turnamen golf bertema Energy Golf 2025: Accelerating Growth di Gading Raya Golf, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, 26 Februari 2025. 

Olahraga golf menjadi sarana kolaborasi Aspebindo dan HIPMI untuk memperkuat jaringan bisnis, membangun sinergi, dan mempercepat pertumbuhan industri energi nasional. Kegiatan ini diikuti 150 peserta dari berbagai kalangan mulai dari pebisnis lokal maupun mancanegara (Tiongkok dan Korea), hingga stakeholders.

Ketua Umum Aspebindo Anggawira menjelaskan, Energy Golf 2025: Accelerating Growth ini terselenggara berkat kerjasama Aspebindo, HIPMI Golf, dan HIPMI Otomotif untuk mempererat networking dan sinergi bisnis kedua organisasi.

“Aspebindo dan HIPMI punya kesamaan dalam mendukung Pemerintah Prabowo dan Gibran soal ketahanan energi,” tuturnya.

Aspebindo mendukung ketahanan energi nasional dengan menjadi mitra strategis dalam transformasi energi Indonesia. Upaya dukungan Aspebindo dalam mendukung ketahanan energi nasional diantaranya dengan menggelar Indonesia Energy Outlook 2025 dan Rakernas Aspebindo yang diadakan di Residences Ballroom, Park Hyatt Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

Ketua Umum ASPEBINDO
Ketua Umum Aspebindo Anggawira. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

