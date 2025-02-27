Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Arti Kode 812 pada Token Listrik?

Qonita , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |01:05 WIB
Apa Arti Kode 812 pada Token Listrik?
Arti Kode 812 Token Listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa arti kode 812 pada token listrik? Kode ini sering digunakan oleh pengguna listrik prabayar untuk mematikan alarm meteran. Bunyi alarm ini bertujuan mengingatkan pelanggan agar mengisi ulang token listrik sebelum kehabisan daya. 

Suara alarm yang terus-menerus biasanya mengganggu kenyamanan, sehingga banyak orang mencari cara menonaktifkannya. Kode 812 menjadi solusi paling praktis untuk menunda bunyi alarm pada meteran listrik prabayar.

1. Fungsi Kode 812 pada Token Listrik

Kode ini berfungsi sebagai perintah untuk menonaktifkan alarm meteran listrik sementara. Setelah kode ini dimasukkan dan tombol "Enter" ditekan, alarm akan berhenti berbunyi selama beberapa menit hingga satu jam, tergantung pada jenis meteran yang digunakan.

- Meteran merek Hexing: Alarm dapat dihentikan selama 20 menit - 1 jam.

- Meteran merek Itron: Alarm akan berhenti berbunyi selama sekitar 10 menit.

- Meteran merek Glomet: Alarm bisa dinonaktifkan hingga 1 jam.

Meskipun kode ini bisa membantu mengurangi gangguan akibat bunyi alarm, pengguna tetap harus mengisi ulang token listrik sebelum daya benar-benar habis agar listrik tidak terputus.

2. Mengapa Alarm Token Listrik Berbunyi?

Bunyi alarm pada meteran listrik prabayar umumnya terjadi karena sisa daya listrik menipis. Alarm ini akan berbunyi ketika daya tersisa mencapai batas minimum yang telah ditentukan, biasanya berkisar antara 5 hingga 20 kWh. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185328/listrik-8Jzj_large.jpg
5 Fakta Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025 hingga Ada Diskon 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185237/diskon_listrik_pln-sXrS_large.jpg
Cek Diskon Listrik 50% November 2025, Terakhir Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184784/listrik-UbX5_large.jpg
Daftar Terbaru Tarif Listrik Kategori Subdisi dan Non Subsidi yang Berlaku hingga November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184781/diskon_listrik_pln-lvfu_large.jpg
Ini Batas Waktu Klaim Diskon Listrik 50 Persen hingga November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184562/tarif_listrik-H1eR_large.jpg
Ini Rincian Terbaru Tarif Listrik per kWh Pelanggan PLN yang Berlaku Hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184560/diskon_listrik_pln-hxZu_large.jpg
Apakah Token Listrik Dapat Promo Diskon 50 Persen? Ini Faktanya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement