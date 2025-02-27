Apa Arti Kode 812 pada Token Listrik?

JAKARTA - Apa arti kode 812 pada token listrik? Kode ini sering digunakan oleh pengguna listrik prabayar untuk mematikan alarm meteran. Bunyi alarm ini bertujuan mengingatkan pelanggan agar mengisi ulang token listrik sebelum kehabisan daya.

Suara alarm yang terus-menerus biasanya mengganggu kenyamanan, sehingga banyak orang mencari cara menonaktifkannya. Kode 812 menjadi solusi paling praktis untuk menunda bunyi alarm pada meteran listrik prabayar.

1. Fungsi Kode 812 pada Token Listrik

Kode ini berfungsi sebagai perintah untuk menonaktifkan alarm meteran listrik sementara. Setelah kode ini dimasukkan dan tombol "Enter" ditekan, alarm akan berhenti berbunyi selama beberapa menit hingga satu jam, tergantung pada jenis meteran yang digunakan.

- Meteran merek Hexing: Alarm dapat dihentikan selama 20 menit - 1 jam.

- Meteran merek Itron: Alarm akan berhenti berbunyi selama sekitar 10 menit.

- Meteran merek Glomet: Alarm bisa dinonaktifkan hingga 1 jam.

Meskipun kode ini bisa membantu mengurangi gangguan akibat bunyi alarm, pengguna tetap harus mengisi ulang token listrik sebelum daya benar-benar habis agar listrik tidak terputus.

2. Mengapa Alarm Token Listrik Berbunyi?

Bunyi alarm pada meteran listrik prabayar umumnya terjadi karena sisa daya listrik menipis. Alarm ini akan berbunyi ketika daya tersisa mencapai batas minimum yang telah ditentukan, biasanya berkisar antara 5 hingga 20 kWh.