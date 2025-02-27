Skandal BBM, Blending dan Oplosan Mencuat di Tengah Kasus Korupsi

Pertamina memastikan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM). (Foto: okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - PT Pertamina memastikan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax. Bantahan itu menyusul klaim adanya penerapan prosedur dan pengawasan BBM yang sudah dilakukan perusahaan.

1. Tidak Ada Pengoplosan BBM

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, tidak ada praktik oplosan BBM Pertamax. Dia memastikan, kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni RON92.

Dia mencatat, produk yang masuk ke Terminal BBM milik Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92.

“Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Heppy, Kamis (27/2/2025).

2. Pengolahan BBM Bukan Pengoplosan

Treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.

"Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," paparnya

Pertamina Patra Niaga juga melakukan prosedur dan pengawasan melalui quality control (QC). Selain itu, distribusi BBM juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” beber Heppy.

3. Beda Blending dengan Pengoplosan

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa perusahaan berkomitmen menjaga kualitas mutu BBM yang didistribusikan ke masyarakat.

Namun ada yang perlu diluruskan soal blending BBM. Menurutnya, ada perbedaan antara oplosan dan blending. Oplosan adalah istilah pencampuran yang tidak sesuai dengan aturan.