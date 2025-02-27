Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Skandal BBM, Blending dan Oplosan Mencuat di Tengah Kasus Korupsi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |08:27 WIB
Skandal BBM, Blending dan Oplosan Mencuat di Tengah Kasus Korupsi
Pertamina memastikan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM). (Foto: okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina memastikan tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax. Bantahan itu menyusul klaim adanya penerapan prosedur dan pengawasan BBM yang sudah dilakukan perusahaan. 

1. Tidak Ada Pengoplosan BBM

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, tidak ada praktik oplosan BBM Pertamax. Dia memastikan, kualitas Pertamax sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni RON92.

Dia mencatat, produk yang masuk ke Terminal BBM milik Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92.

“Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah,” ujar Heppy, Kamis (27/2/2025).

2. Pengolahan BBM Bukan Pengoplosan

Treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu ada injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.

"Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax," paparnya

Pertamina Patra Niaga juga melakukan prosedur dan pengawasan melalui quality control (QC). Selain itu, distribusi BBM juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). 

"Kami menaati prosedur untuk memastikan kualitas dan dalam distribusinya juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Migas,” beber Heppy.

3. Beda Blending dengan Pengoplosan 

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa perusahaan berkomitmen menjaga kualitas mutu BBM yang didistribusikan ke masyarakat.

Namun ada yang perlu diluruskan soal blending BBM. Menurutnya, ada perbedaan antara oplosan dan blending. Oplosan adalah istilah pencampuran yang tidak sesuai dengan aturan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187451//bbm_pertamina-yu2R_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187431//lpg-ojOV_large.jpg
Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187377//potret-Hag2_large.jpg
Terdampak Banjir Sumatera, Pertamina Pastikan Kondisi Pekerja Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187342//bbm-74IA_large.jpg
Distribusi BBM di Wilayah Bencana Perlu Waktu, Masyarakat Diminta Tak Panic Buying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187204//pertamina-KUyO_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187163//bbm-hrSs_large.jpg
Harga BBM per 2 Desember 2025, Pertamax hingga Shell Super Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement