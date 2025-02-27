Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Maman Minta UMKM Jangan Cuma Diberi CSR

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |19:23 WIB
Menteri Maman Minta UMKM Jangan Cuma Diberi CSR
Menteri Maman soal UMKM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mendorong semua pihak agar jangan hanya memberi program corporate social responsibility (CSR) kepada UMKM. Menurutnya, sulit bagi UMKM untuk bisa berkembang dengan cara tersebut.

1. UMKM Butuhkan Program Kemitraan

Maman menyebut UMKM lebih membutuhkan program kemitraan yang terikat, alih-alih sekedar program CSR. Ia juga meminta agar UMKM jangan ditempatkan dalam posisi problem sosial.

"Artinya keterlibatan kita sebagai korporasi dalam berkontribusi terhadap UMKM, semata-mata tidak lebih tidak kurang hanya dari pendekatan sosial. Kita harus rumah dengan pendekatan corporate business responsibility," katanya dalam acara MNC Forum ke-78 yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Maman menjelaskan, dengan pendekatan corporate business responsibility, UMKM memiliki keterikatan bisnis yang berkelanjutan. Dengan UMKM terikat di dalam kemitraan dan pendekatan bisnis, maka akan tercipta profesionalisme di tubuh UMKM.

"Kami mengajak kepada teman-teman, mari kita libatkan UMKM dalam pendekatan kemitraan, dalam pendekatan B to B, dalam pendekatan profesionalisme," lanjutnya.

 

1 2
