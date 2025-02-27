Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

UMKM Siap-Siap Cuan! Produk Ini Diprediksi Laris Manis Selama Ramadhan 2025

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |06:42 WIB
UMKM Siap-Siap Cuan! Produk Ini Diprediksi Laris Manis Selama Ramadhan 2025
UMKM Siap Sambut Ramadhan 2025. (Foto: Okezone.com/Nailah)
A
A
A

JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mulai bersiap menyambut bulan Ramadhan 2025. Pasalnya, banyak kebutuhan yang perlu diakomodir sehingga produk harus disiapkan dengan berbagai penawaran menarik, khususnya pada belanja online. 

1. Produk Paling Diminati di Ramadhan

Menurut Head of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna, selama bulan Ramadhan, kategori yang paling diminati masyarakat adalah fashion muslim dan food and beverage.

“Kita akan sudah mulai kategori muslim fashion. Dan fashion wanita sudah mulai meningkat. Nanti baru belakangan diikutin oleh mungkin pakaian pria dan sebagainya. Semua yang ada di kategori fashion. Dan selain itu, F&B juga biasanya akan naik,” kata Monica pada acara Shopee Big Ramadan Sale di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

2. Daya Beli Tinggi

Menurutnya, masyarakat akan berbelanja secara online dibandingkan berbelanja langsung ke tempat. Oleh karena itu, daya beli masyarakat untuk membeli secara online akan lebih meningkat daripada hari-hari biasanya. 

Dengan tingginya daya beli masyarakat, tentu momentum ini harus dimanfaatkan oleh para UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dengan menyiapkan berbagai penawaran menarik. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187335//kementerian_umkm-r0nW_large.jpg
Kementerian UMKM Bersinergi dengan Kemendagri dan Kemenpora Optimalkan Pengelolaan Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187243//rupiah-FVG4_large.jpg
Bank Jakarta Salurkan 100 Persen Dana Pemerintah Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/11/3187181//shopee_ultah_10_laporan_dampak_bagi_penjual-ptYG_large.jpg
Shopee secara Global Rayakan Satu Dekade Berdayakan UMKM, Penjualan Capai 270 Miliar Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184650//kementerian_umkm_holding_umkm-SRyt_large.jpeg
Kementerian UMKM Luncurkan Holding UMKM, Perkuat Sektor Fesyen dan Kerajingan Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186879//maman-IOxN_large.jpg
Purbaya Tolak Thrifting, Menteri UMKM: Pedagang Harus Berjalan Ekonominya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/11/3186989//rumah_bumn_bri-Xq3b_large.jpeg
Lestarikan Budaya Lokal, Batik Siger Terus Berkembang bersama Rumah BUMN BRI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement