UMKM Siap-Siap Cuan! Produk Ini Diprediksi Laris Manis Selama Ramadhan 2025

JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mulai bersiap menyambut bulan Ramadhan 2025. Pasalnya, banyak kebutuhan yang perlu diakomodir sehingga produk harus disiapkan dengan berbagai penawaran menarik, khususnya pada belanja online.

1. Produk Paling Diminati di Ramadhan

Menurut Head of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna, selama bulan Ramadhan, kategori yang paling diminati masyarakat adalah fashion muslim dan food and beverage.

“Kita akan sudah mulai kategori muslim fashion. Dan fashion wanita sudah mulai meningkat. Nanti baru belakangan diikutin oleh mungkin pakaian pria dan sebagainya. Semua yang ada di kategori fashion. Dan selain itu, F&B juga biasanya akan naik,” kata Monica pada acara Shopee Big Ramadan Sale di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

2. Daya Beli Tinggi

Menurutnya, masyarakat akan berbelanja secara online dibandingkan berbelanja langsung ke tempat. Oleh karena itu, daya beli masyarakat untuk membeli secara online akan lebih meningkat daripada hari-hari biasanya.

Dengan tingginya daya beli masyarakat, tentu momentum ini harus dimanfaatkan oleh para UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan dengan menyiapkan berbagai penawaran menarik.