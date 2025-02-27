Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Acuan Ekspor Batu Bara Bikin Pendapatan Negara Naik

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |23:29 WIB
Harga Acuan Ekspor Batu Bara Bikin Pendapatan Negara Naik
Harga Batu Bara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas peraturan mengenai Harga Batu bara Acuan (HBA) Indonesia yang bakal digunakan sebagai harga acuan eksportir.

"Nanti akan kami bahas, kan apa yang ditetapkan harus menguntungkan semua pihak. Satu hal juga pasti menguntungkan dari pendapatan negara naik," ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

1. HBA Harus Untungkan Semua Pihak

Sugeng mengatakan, aturan yang dibuat tentunya juga harus menguntungkan pelaku usaha. Meskipun begitu, dia menekankan aturan tersebut harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

"Di situlah peran atau fungsi DPR yang menjembatani antara dua kepentingan itu yang ujung-ujungnya adalah harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ketetapan tentang HBA harga patokan batu bara itu yang ditetapkan," kata dia. 

 

1 2
