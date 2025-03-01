ASN Boleh WFA Mulai 24 Maret 2025

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menerapkan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret atau H-7 Lebaran.

Menko AHY menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk mengurangi potensi lonjakan masyarakat pada saat musim libur lebaran 2025. Mengingat, perayaa lebaran juga berdekatan dengan hari Raya Nyepi serta cuti bersama.

1. Mudik Lebaran 2025

Menurutnya masyarakat yang melakukan bepergian menjelang lebaran angkanya cukup signifikan dibandingkan periode normal, dan mengalami peningkatan jika dibandingkan periode tahun lalu. Akan tetapi AHY belum menyebut besaran angka prediksi lonjakan yang terjadi karena masih dalam kajian Kementerian Perhubungan.

"Kami juga sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait dengan mengurai kemacetan dengan cara flexible work arrangement, atau dulu sering dikenal sebagai work from anywhere (WFA)," ujarnya dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

2. Mudik Lebih Awal

Menko AHY berharap dengan pemberlakuan WFA mulai H-7 lebaran ini bisa membuat para ASN yang hendak mudik untuk melakukan perjalanan lebih awal. Sehingga volume perjalanan tidak terkonsentrasi pada 1 hari tertentu, biasanya menjelang lebaran.

"Ini harapannya adalah kita bisa memulai distribusi mobilitas menjelang mudik lebaran lebih dulu, H-7. Jadi pada tanggal 24 Maret diharapkan sudah bisa diberlakukan work from anywhere atau flexible work arrangement," tambahnya.