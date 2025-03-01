Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hari Pertama Puasa, Mentan Sidak Pasar Pastikan Harga Pangan Stabil dan Pasokan Aman

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 01 Maret 2025 |20:37 WIB
Hari Pertama Puasa, Mentan Sidak Pasar Pastikan Harga Pangan Stabil dan Pasokan Aman
Mentan Sidak Pasar Pastikan Harga Stabil dan Stok Aman (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Memasuki hari pertama Ramadhan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman langsung turun ke lapangan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua lokasi pasar di Jakarta yakni Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur. Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman, harga stabil, serta tidak ada komoditas yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Mentan menegaskan bahwa pemerintah bekerja maksimal agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa dibayangi kekhawatiran akan lonjakan harga pangan yang kerap terjadi menjelang Ramadhan.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa harus khawatir dengan harga pangan. Pasokan cukup, harga terkendali, dan distribusi kita pantau agar tidak ada yang bermain harga,” ujar Mentan Amran saat berdialog dengan pedagang dan distributor di pasar, Sabtu (1/3/2025).

Dalam sidak tersebut, Mentan Amran meninjau langsung berbagai komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, daging, telur, dan bawang. Dia juga berbincang dengan para pedagang untuk mengetahui kondisi stok dan tren harga di pasaran. Dari hasil pemantauan, mayoritas harga bahan pokok masih dalam batas wajar, meskipun ada beberapa komoditas yang mengalami sedikit kenaikan.

Mentan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas jika ditemukan indikasi spekulasi harga yang merugikan masyarakat.

“Kami tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk mengambil keuntungan berlebihan. Jika ada yang terbukti memainkan harga dan merugikan masyarakat, kita akan tindak tegas,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183880/harga_pangan-2FpI_large.jpg
Daftar Harga Pangan Hari Ini, Cabai Merah Melonjak Tembus Rp57 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179213/harga_pangan-wvb1_large.jpg
Update Harga Pangan Hari Ini: Beras hingga Minyak Goreng Melonjak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174404/harga_pangan-VRcG_large.jpg
Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Beras, Cabai hingga Bawang Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/320/3171399/harga_pangan-4KI9_large.jpg
Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Beras, Cabai hingga Bawang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170833/pangan_nasional-3Q9F_large.jpg
Paket Ekonomi Pemerintah Jamin Stabilitas Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169709/harga_pangan-6Zhe_large.jpg
Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Cabai dan Daging Ayam Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement