UMKM Toko Kelontong Jadi Motor Penggerak Ekonomi RI 8%

JAKARTA - UMKM khususnya toko kelontong memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, menggerakkan ekonomi kerakyatan, dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi serta penegasan kemiskinan.



UMKM toko kelontong membentuk ekosistem perdagangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung distribusi barang kebutuhan pokok.



“Dengan memperkuat UMKM, Indonesia dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan tangguh. Optimalisasi peran UMKM, termasuk toko kelontong, berpotensi menjadi salah satu motor utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Direktur PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) Romulus Sutanto dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (2/3/3025).



1. Target Pertumbuhan Ekonomi



Sampoerna Retail Community (SRC) mendorong transformasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya toko kelontong, sebagai salah satu pilar utama ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui PRD 2025 juga merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi besar Toko SRC dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia.



"Ini adalah bukti nyata peran penting kontribusi Toko SRC, yang tersebar di seluruh pelosok negeri, dalam mendorong kemajuan ekonomi lokal," ujarnya.



Momen ini memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian UMKM. Hal ini diharapkan dapat memperkuat jaringan dan komunitas UMKM di Indonesia, menciptakan inovasi, dan peluang kolaborasi demi kemajuan dan daya saing UMKM. Dengan demikian, terjadi peningkatan kapasitas usaha, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan pasar.



“Kolaborasi solid para anggota SRC dan pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menciptakan peluang baru yang memperkuat daya saing UMKM di tingkat nasional. Semoga momentum positif ini dapat terus berlanjut dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%,” ungkap Romulus.



2. Perkuat Transformasi UMKM



PRD 2025 juga sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam mempercepat transformasi UMKM. Ini Mendorong kolaborasi erat antara pelaku UMKM, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi dan kolaborasi ini bertujuan mencapai satu tujuan yang sama.



“berkomitmen untuk terus mendukung UMKM toko kelontong dalam menghadapi tantangan dan perubahan pasar yang semakin dinamis, terutama dalam hal digitalisasi. Diharapkan menjadi pengingat dan motivasi bahwa kita memiliki tujuan bersama yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tambah Romulus.

(Dani Jumadil Akhir)