HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket Pesawat Mudik Lebaran Diskon 14%

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Minggu, 02 Maret 2025 |07:05 WIB
Tiket Pesawat Mudik Lebaran Diskon 14%
Tiket Pesawat Mudik Lebaran Diskon 14% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Memasuki bulan Ramadan, pemerintah memberi diskon harga tiket pesawat mencapai 14% untuk periode mudik Lebaran 2025. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa pemberian diskon harga tiket pesawat sebesar 13% - 14% akan diberlakukan selama musim mudik lebaran 2025.
Tak hanya itu, Menko AHY juga menegaskan terjadinya penurunan harga tiket pesawat berkat pengurangan beberapa unsur pembentuk harga tiket, seperti harga avtur, biaya operasional kebandarudaraan, bahkan sampai pajak pertambahan nilai (PPN) yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan. Adapun untuk penggunaan diskon ini hanya berlaku untuk maskapai kelas ekonomi saja.
"Kali ini ada insentif tambahan dari Pemerintah, berupa potongan PPN sebesar 6% ditanggung pemerintah, sehingga harga tiket turun sebesar 13-14% selama musim mudik lebaran 2025," ujar Menko AHY dalam konferensi pers di T2 Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).

1.      Berlaku Mulai 1 Maret

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menjelaskan terkait kebijakan diskon tarif pesawat ini akan berlaku pada periode pembelian tiket dari tanggal 1 Maret – 7 April 2025. Kemudian, diskon tiket pesawat ini hanya berlaku untuk tiket keberangkatan pada 24 Maret – 7 April 2025.
"Kita sudah ada PMK 18 Tahun 2025 mengenai PPN yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi. Diskon tiket pesawat ini berlaku untuk pembelian tanggal 1 Maret hingga 7 April. Bagi Tiket yang melakukan perjalanan antara 24 Maret - 7 April," pungkasnya.

 

