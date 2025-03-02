Trump dan Zelensky Adu Mulut, Kesepakatan Harta Karun Mineral Langka Ukraina Batal

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. (Foto: Okezone.com/VOA Indonesia)

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah melakukan pertemuan di Gedung Putih. Kedua kepala negara membahas soal mineral langka yang ada di Ukraina.

Namun dalam pertemuan tatap muka tersebut, Trump dan Zelensky justru beradu mulut dalam mengamankan kesepakatan yang akan memungkinkan Amerika Serikat mengakses hak mineral langka Ukraina,

"Anda akan membuat kesepakatan atau kami keluar," ujar Trump kepada Zelensky, dikutip dari VOA Indonesia, Minggu (2/3/2025).

Trump pun mengindikasikan kesepakatan yang diusulkan itu batal.

"Saya telah memutuskan bahwa Presiden Zelensky tidak siap untuk Perdamaian jika Amerika terlibat, karena dia merasa keterlibatan kami memberinya keuntungan besar dalam negosiasi," tulis Trump.

"Dia tidak menghormati Amerika Serikat di Ruang Oval yang terhormat. Dia bisa kembali ketika dia siap untuk Perdamaian," sambung Trump.

1. Pertemuan Disaksikan Wartawan

Percakapan yang disaksikan oleh puluhan wartawan Amerika dan Ukraina di Ruang Oval, menjadi memanas sekitar 40 menit setelah Zelenskyy mengangkat isu invasi Rusia ke Krimea pada 2014.

Wakil Presiden AS JD Vance langsung mengkritik Zelensky, menuduhnya melakukan tur propaganda.

"Saya pikir tidak sopan bagi Anda untuk datang ke Ruang Oval untuk mencoba meributkan hal ini di depan media Amerika," katanya.

2. AS Tidak Terima dengan Sikap Presiden Ukraina

Baik Vance maupun Trump menuduh pemimpin Ukraina tidak berterima kasih atas bantuan yang diterima negaranya dari Washington.

"Anda tidak punya kartu saat ini," kata Trump, dengan nada yang meninggi saat Zelensky mencoba membantahnya.

"Anda mempertaruhkan nyawa jutaan orang. Anda mempertaruhkan Perang Dunia III," kata Vance.

Zelensky meninggalkan Gedung Putih lebih awal tanpa berpartisipasi dalam konferensi pers bersama yang dijadwalkan.

3. Kesepakatan Mineral Langka Batal

Sebelum pertemuan berakhir, Trump mengatakan bahwa ia hampir menandatangani kesepakatan dengan Zelenskyy.

"Kami memiliki sesuatu yang merupakan kesepakatan yang sangat adil, dan kami berharap untuk masuk dan menggali, menggali, menggali, dan bekerja serta memperoleh sebagian mineral langka," kata Trump kepada Zelensky.

Kesepakatan tersebut mencakup ketentuan untuk kepemilikan bersama dan pengelolaan dana rekonstruksi pascaperang untuk Ukraina, yang mana Ukraina akan mengalokasikan 50 persen dari pendapatan masa depan dari sumber daya alam negara tersebut.