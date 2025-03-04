Cair! Aturan THR Karyawan Swasta dan Ojol Diterbitkan Pekan Ini

Aturan THR Pekerja Swasta dan Ojol Terbit Pekan Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai swasta. Aturan THR pekerja swasta dilaunching atau diumumkan Rabu 5 Maret 2025.

1. Kata Menaker

Meski begitu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli tidak menjelaskan ada skema baru mengenai pencairan THR bagi karyawan swasta.

“Besok akan kita launching THR-nya. SE (surat edaran)-nya besok di Kemenaker yang untuk karyawan swasta,” ujar Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025).

2. Aturan THR Ojol

Sementara itu, Yassierli pun mengatakan rancangan aturan pengemudi ojek online (ojol) untuk mendapatkan THR dari aplikator juga diusahakan selesai pada pekan ini.

“Untuk ojol akhir minggu ini kita usahakan,” katanya.