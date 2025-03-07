Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp16.000 Usai Cetak Rekor Tertinggi

Harga Emas Hari Ini Turun (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun Rp16.000 ke Rp1.690.000 per gram pada hari ini, Jumat (7/3/2025).

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp16.000 ke Rp1.539.000.

1. Harga Emas Antam

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

2. Harga Lengkap Emas Antam

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia: