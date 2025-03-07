Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Dexlite Sama dengan Solar? Ini Jawabannya

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |10:02 WIB
Apakah Dexlite Sama dengan Solar? Ini Jawabannya
BBM Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah Dexlite sama dengan Solar? Dexlite dan Solar sering dianggap sebagai jenis bahan bakar yang serupa, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar baik dari segi komposisi maupun fungsi. Dexlite, yang dikenal sebagai varian diesel ramah lingkungan, memiliki cetane number yang lebih tinggi, yaitu sekitar 51-53. 

Angka ini mencerminkan kemampuan bahan bakar untuk terbakar secara lebih efisien, sehingga menghasilkan proses pembakaran yang lebih bersih dan meningkatkan performa mesin secara optimal. 

Sementara itu, Solar memiliki cetane number yang lebih rendah, yakni sekitar 48, yang menjadikannya kurang efisien jika dibandingkan dengan Dexlite.

1. Apa itu Dexlite?

Dexlite merupakan salah satu jenis bahan bakar diesel yang telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan modern dengan standar emisi yang lebih ketat. Dikenal sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan, Dexlite memiliki angka cetane yang tinggi, berkisar antara 51 hingga 53. 

Tingginya angka cetane ini menunjukkan kemampuan bahan bakar dalam melakukan pembakaran yang lebih efisien, sehingga dapat menghasilkan performa mesin yang lebih optimal, pembakaran yang lebih bersih, serta emisi gas buang yang lebih rendah.

 

