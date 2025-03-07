Banjir Melanda, WIKA Bantu Korban Bencana di Jakarta dan Bekasi

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) membantu masyarakat terdampak bencana dengan menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Jakarta Timur dan Bekasi. WIKA pun memastikan bantuan tersalurkan secara optimal ke wilayah terdampak bencana.

1. Distribusi Bantuan Korban Banjir

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, WIKA memfokuskan distribusi ke Kelurahan Bidara Cina di Jakarta Timur dan Pondok Gede Permai di Bekasi. Di Jakarta Timur, bantuan yang disalurkan meliputi air mineral, selimut, dan pakaian baru siap pakai untuk sekitar 600 warga terdampak. Bantuan tersebut diterima langsung oleh perwakilan kelurahan dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memulihkan kondisi pasca-banjir.

Sementara itu, di Bekasi, WIKA bersama Satgas Bencana BUMN bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan berupa air minum, makanan instan, obat-obatan dan perlengkapan kebersihan untuk ribuan warga yang terdampak.

2. Tip Relawan Dikerahkan

Selain mendistribusikan bantuan logistik, WIKA juga mengerahkan tim relawan untuk membantu pembersihan fasilitas umum yang terdampak banjir. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat segera kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang lebih baik.

“WIKA berupaya untuk selalu bermanfaat bagi masyarakat, terutama di saat-saat sulit seperti bencana banjir saat ini. Kami berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban warga serta mempercepat pemulihan lingkungan. WIKA juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi para korban banjir,” ujar Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito.

