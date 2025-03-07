Harta Kekayaan 8 Orang Terkaya Indonesia yang Bertemu Prabowo di Istana, Tembus Rp1.288 Triliun!

(Foto: Setkab)

JAKARTA - Mengungkap harta kekayaan 8 orang terkaya Indonesia yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis, 6 Maret 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

1. 8 Orang Terkaya Indonesia Bertemu Prabowo

Delapan konglomerat itu di antaranya Anthony Salim yang memiliki bisnis Salim Group, Sugianto Kusuma alias Aguan merupakan bos Agung Sedayu Group, Prajogo Pangestu pemilik Barito Group seperti perusahaan Barito Pacific Timber.

Lalu, Boy Thohir yakni Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) yang salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Kemudian, pengusaha Franky Oesman Widjaja yang merupakan salah satu pemimpin utama di Sinar Mas Group.

Selanjutnya, Dato Sri Tahir pemilik Mayapada Group, James Riady pemilik Lippo Group dan Tomy Winata pemilik Grup Artha Graha.

"Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran delapan pengusaha besar di Indonesia yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda, antara lain Bapak Anthony Salim, Bapak Sugianto Kusuma, Bapak Prajogo Pangestu, Bapak Boy Thohir, Bapak Franky Widjaja, Bapak Dato Sri Tahir, Bapak James Riady, dan Bapak Tomy Winata di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 6 Maret 2025," tulis @sekretariat.kabinet.

2. Diskusi Prabowo dengan 8 Orang Terkaya

Pada pertemuan itu, Prabowo berdiskusi mengenai perkembangan terkini di Tanah Air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan oleh pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, infrastruktur, industri tekstil, swasembada pangan dan energi, industrialisasi, hingga Badan Pengelola Investasi Danantara.

"Dalam suasana diskusi yang hangat, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh para pengusaha terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.