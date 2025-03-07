Harta Kekayaan Ali Syakieb di LHKPN, Aktor Tampan yang Jadi Wakil Bupati Bandung

JAKARTA - Harta kekayaan Ali Syakieb di LHKPN, aktor tampan yang jadi Wakil Bupati Bandung periode 2025-2030. Harta Kekayaan Ali Syakieb di LHKPN ini cukup fantastis, mengingat sebelum dilantik menjadi Wakil Bupati Bandung dirinya merupakan salah satu aktor tampan yang punya kiprah mentereng di dunia hiburan Indonesia.

Pria yang kini telah berusia 37 tahun itu namanya mulai dikenal di panggung dunia entertainment setelah berperan sebagai Sadat di film Serigala Terakhir tahun 2009 silam. Mulai dari situ, dirinya mulai sering membintangi sinetron.

Latar belakangnya sebagai publik figur dengan popularitas tinggi ini membuat sosok Ali Syakieb cukup diperhitungkan dalam Pilkada 2024 lalu.

Pada Pilkada 2024, Ali ditunjuk mendampingi Dadang Supriatna yang calonkan diri sebagai Bupati Bandung. Mereka diusung beberapa partai besar yakni PAN, Gerindra, PKB, Demokrat, PSI, Nasdem, PDI-P, Partai Buruh, dan lainnya.

Setelah sukses memenangkan Pilkada 2024, Dadang dan Ali lantas dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2025-2030 dalam acara pelantikan Kepala Daerah serentak di Istana Negara, Jakarta.

Rincian Harta Kekayaan Ali Syakieb di LHKPN

Harta kekayaan Ali Syakieb di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru adalah Rp13.482.841.979 atau Rp13,4 miliar. Jumlah ini menyangkut sejumlah aset hingga utang yang dimilikinya.

Kekayaan wakil bupati Bandung ini kebanyakan bersumber dari tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp10.450.000.000. Berikut rincian harta kekayaan Ali Syakieb di LHKPN.