Rekrutmen Bersama BUMN Dibuka Hari Ini, Ada 2.000 Lowongan Kerja di 107 Perusahaan (Foto: Antara)

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) dibuka hari ini, Jumat (7/3/2025). RBB 2025 ini memberikan kesempatan yang lebih luas dan setara bagi talenta terbaik Indonesia dengan menawarkan lebih dari 2.000 lowongan kerja.

2.000 lowongan yang tersedia terdiri dari bidang operasional, engineering, pemasaran, keuangan, digitalisasi hingga informasi dan teknologi (IT). Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, lowongan yang dibuka tersebar di 107 perusahaan baik BUMN dan anak usahanya termasuk sektor jasa keuangan, jasa infrastruktur, jasa telekomunikasi dan media, industri energi, minyak dan gas hingga industri kesehatan.

"Rekrutmen Bersama BUMN bukan hanya sekedar program rekrutmen biasa, tetapi juga merupakan wujud nilai kolaborasi AKHLAK oleh seluruh BUMN. Program ini tidak hanya mencari kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi, tetapi juga yang memiliki integritas dan nilai moral yang baik," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan di Jakarta.

1. Link Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025

Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 bisa dilakukan melalui situs resmi di alamat https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id/.

Program ini sejalan dengan visi dan komitmen BUMN dalam membangun ekosistem tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, inovatif, dan berorientasi pada keberagaman. Tidak hanya berfokus pada rekrutmen talenta terbaik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di seluruh BUMN.

Tidak hanya terbuka bagi lulusan baru dan profesional berpengalaman, program ini juga memberikan perhatian khusus bagi disabilitas dan putra-putri dari ujung Sumatera hingga Papua untuk mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam meniti karier di berbagai sektor BUMN.

2. Tahapan Seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2025

Rekrutmen Bersama BUMN mengedepankan integritas untuk mengurangi kecurangan dalam proses seleksi. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan akan dinyatakan gugur secara langsung dan masuk daftar hitam oleh BUMN.

Hal ini menunjukkan komitmen serius dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam seluruh tahapan rekrutmen.

RBB 2025 dimulai pada Jumat, 7 Maret 2025 dan melibatkan beberapa tahapan seleksi yang dirancang untuk memastikan pemilihan kandidat yang tepat, transparan, dan berbasis meritokrasi.

Tahapan seleksi mencakup registrasi, seleksi administrasi, tes daring (termasuk tes kemampuan dasar, tes AKHLAK, wawasan kebangsaan, tes bahasa Inggris, dan learning agility), wawancara dan tes kesehatan yang dilakukan dalam tes kemampuan bidang di masing-masing BUMN. Program ini terbuka bagi berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMA/SMK, D3, D4, S1, hingga S2.