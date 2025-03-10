Apakah HP Disadap Pinjol Harus Ganti SIM Card? Ini Jawabannya

JAKARTA – Apakah harus ganti SIM Card jika HP disadap oleh pinjol? Kebingungan ini sering kali dialami oleh masyarakat yang pernah menggunakan jasa pinjaman online (Pinjol) kemudian mendapatkan teror dari pinjol dengan menyadap HP milik pengguna.

Era digital membuat segala hal menjadi mudah untuk diakses, salah satunya adalah untuk mengakses dan mengajukan pinjol. Walaupun era digital menawarkan banyaknya kemudahan, namun masyarakat harus tetap waspada sebab pinjol ilegal kerap ditemui sehingga bisa menimbulkan masalah di kemudian hari seperti penyadapan.

Kerap kali pinjol ilegal justru mengakui bahwa bisa menyadap HP dan mengakses data pribadi nasabah tanpa sepengetahuannya. Lantas, apakah masalah ini bisa selesai hanya dengan mengganti SIM Card saja?

1. Solusi HP Disadap Pinjol

Mengganti kartu SIM bukanlah hal utama yang perlu dilakukan ketika mendapati HP telah disadap pinjol. Justru, alih-alih mengganti kartu SIM, lebih baik disarankan untuk memeriksa aplikasi yang mencurigakan di perangkat. Jika terdapat aplikasi yang mencurigakan, langsung saja hapus sebab itu bisa jadi aplikasi yang membuat pinjol bisa mengakses data pribadi.

Setelah itu, Anda bisa memperbarui izin aplikasi pinjol yang terinstal di perangkat. Non-aktifkan semua permintaan izin yang tidak masuk akal atau pertimbangkan juga untuk menghapus aplikasi jika semua proses kewajiban dengan pinjol terkait sudah dipenuhi.