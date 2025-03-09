Hapus Aplikasi Pinjol, Data Pribadi Bisa Hilang?

JAKARTA - Apakah menghapus aplikasi pinjaman online bisa membuat data pribadi terhapus? Banyak pengguna yang ingin memastikan bahwa data pribadinya benar-benar dihapus setelah melunasi pinjaman online.

Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghapus data pribadi secara efektif, sebagaimana dirangkum oleh Okezone (5/3/25) berdasarkan berbagai sumber.

1. Penghapusan Akun Pinjol

Setiap aplikasi pinjaman online memiliki prosedur berbeda dalam menghapus akun secara permanen. Namun, sebagian besar aplikasi menerapkan langkah-langkah berikut:

- Masuk ke aplikasi pinjol dengan akun terdaftar.

- Temukan opsi "Pengaturan Akun" atau "Pengaturan".

- Pilih menu "Hapus Akun" atau opsi serupa.

- Ikuti petunjuk yang diberikan hingga proses selesai.

- Biasanya terdapat konfirmasi tambahan sebelum akun benar-benar terhapus.

- Pastikan membaca semua informasi sebelum menyetujui penghapusan akun.

2. Menghapus Data dan Aplikasi Pinjol

Beberapa aplikasi pinjol tetap menyimpan data meskipun akun sudah dihapus. Oleh karena itu, menghapus aplikasi saja tidak cukup. Berikut langkah tambahan untuk menghapus data secara manual:

- Masuk ke menu "Pengaturan" di perangkat.

- Pilih "Pengaturan Aplikasi".

- Temukan aplikasi pinjol yang ingin dihapus, lalu pilih opsi "Hapus Data dan Cache".

- Setelah data dihapus, hapus aplikasi dari perangkat.