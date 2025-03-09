Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hapus Aplikasi Pinjol, Data Pribadi Bisa Hilang?

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |05:10 WIB
Hapus Aplikasi Pinjol, Data Pribadi Bisa Hilang?
Hapus Aplikasi Pinjol, Data Pribadi Bisa Hilang? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah menghapus aplikasi pinjaman online bisa membuat data pribadi terhapus? Banyak pengguna yang ingin memastikan bahwa data pribadinya benar-benar dihapus setelah melunasi pinjaman online.

Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghapus data pribadi secara efektif, sebagaimana dirangkum oleh Okezone (5/3/25) berdasarkan berbagai sumber.

1. Penghapusan Akun Pinjol

Setiap aplikasi pinjaman online memiliki prosedur berbeda dalam menghapus akun secara permanen. Namun, sebagian besar aplikasi menerapkan langkah-langkah berikut:
- Masuk ke aplikasi pinjol dengan akun terdaftar.
- Temukan opsi "Pengaturan Akun" atau "Pengaturan".
- Pilih menu "Hapus Akun" atau opsi serupa.
- Ikuti petunjuk yang diberikan hingga proses selesai.
- Biasanya terdapat konfirmasi tambahan sebelum akun benar-benar terhapus.
- Pastikan membaca semua informasi sebelum menyetujui penghapusan akun.

2. Menghapus Data dan Aplikasi Pinjol

Beberapa aplikasi pinjol tetap menyimpan data meskipun akun sudah dihapus. Oleh karena itu, menghapus aplikasi saja tidak cukup. Berikut langkah tambahan untuk menghapus data secara manual:
- Masuk ke menu "Pengaturan" di perangkat.
- Pilih "Pengaturan Aplikasi".
- Temukan aplikasi pinjol yang ingin dihapus, lalu pilih opsi "Hapus Data dan Cache".
- Setelah data dihapus, hapus aplikasi dari perangkat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement