HOT ISSUE

Daftar Harga Pangan Hari Ini, Bawang Merah Meroket hingga Minyak Goreng Tembus Rp22.450/Liter

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |11:31 WIB
Daftar Harga Pangan Hari Ini, Bawang Merah Meroket hingga Minyak Goreng Tembus Rp22.450/Liter
Kenaikan harga dialami bawang merah ukuran sedang dengan kenaikan mencapai 3,26% menjadi Rp42.800 per kg. (Foto: Okezone.com/Feby)
JAKARTA - Harga pangan Nasional terpantau mengalami kenaikan. Harga minyak goreng hingga bawang merah terpantau naik hari ini. 

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga cabai merah besar mengalami penurunan 14,04% menjadi Rp56.350 per kg. diikuti cabai merah keriting yang turun 15,57% menjadi Rp57.500 per kg.

Penurunan harga juga dialami cabai rawit merah yang turun hingga 21,62% menjadi Rp54.200 per kg. Selain itu juga cabai rawit merah turun 12,74%, namun harganya masih terbilang tinggi, yakni berada di level Rp90.400 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas bawah I turun 2,14% menjadi Rp2,14% menjadi Rp13.750 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II turun Rp1.550 per kg. Beras kualitas medium I turun 2,93% menjadiRp14.900 per kg.

Beras kualitas medium II turun 1,97% menjadi Rp14.900 per kg. Untuk beras kualitas super I tutun 3,3% menjadi Rp16.100 per kg. Kemudian beras kualitas super II turun 3,08% menjadi Rp15.750 per kg. Daging ayam ras turun 3,47% menjadi Rp36.150 per kg.

 

