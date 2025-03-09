Instruksi Prabowo Harga Pangan Stabil Selama Ramadhan, Operasi Pasar Digelar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri bekerja keras mencegah lonjakan harga bahan pokok saat Ramadhan. Prabowo meminta agar ketersediaan bahan makanan dijamin.

"Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan. Dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif," ucap Prabowo dalam konferensi pers.

Sejalan dengan itu, pemerintah melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan.

1. Stabilisasi Harga Pangan

Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo fokus melakukan upaya stabilisasi harga pangan pokok bagi masyarakat, selama Ramadhan dan Lebaran 2025 dengan cara menggelar operasi pasar secara masif.

Total 162 ton minyak goreng dan 162 ton gula pasir akan didistribusikan PalmCo secara langsung di 36 titik di berbagai provinsi se-Indonesia.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan sebelum Ramadhan lalu, PTPN IV sudah mendistribusikan 5 ton minyak goreng dan 5 ton gula pasir kepada masyarakat di berbagai Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Selanjutnya operasi pasar akan berlanjut hingga momen Idul Fitri nanti.

“PTPN bersama BUMN lain mendapat mandat dari pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok masyarakat utamanya untuk minyak goreng dan juga gula pasir,” kata Jatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

“Di PalmCo sendiri, pada tahap awal sudah kita distribusikan 5 titik sebelum Ramadhan dan secara bertahap akan terus digesa hingga lebaran nanti sebanyak 31 operasi pasar di Indonesia,” tambahnya.

2. Operasi Pasar

5 titik awal operasi pasar bahan pangan pokok PalmCo di Sumatera Utara disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 5.500 bungkus minyak goreng INL 900 ml dan 5000 bungkus gula 1 Kg.

Selanjutnya di 31 lokasi lain perusahaan akan menyediakan masing-masing titiknya sebanyak 5 ton atau 5.000 bungkus minyak goreng Minyakita yang diproduksi PalmCo dan 5 ton gula pasir atau 5.000 bungkus gula kemasan 1 Kg.