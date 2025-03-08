Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Dipercepat demi Ketahanan Pangan

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |04:03 WIB
Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Dipercepat demi Ketahanan Pangan
Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Dipercepat demi Ketahanan Pangan (Foto: Okezone/Abipraya)
JAKARTA – PT Brantas Abipraya (Persero) mempercepat pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bendungan yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Gorontalo, khususnya dalam sektor pertanian dan pengendalian banjir.
"Pembangunan Bendungan Bulango Ulu ini merupakan komitmen kami untuk mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah Gorontalo," ujar Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) Dian Sovana, Sabtu (8/3/2025).
"Kami menyadari pentingnya infrastruktur irigasi yang handal untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Bendungan ini akan menjadi solusi bagi permasalahan irigasi dan banjir yang selama ini dihadapi masyarakat," tambah dia.

1. Kapasitas Bendungan

Berlokasi di Desa Tulo’a Kecamatan Bulango Utara, serta Desa Mongolingo dan Owata di Kecamatan Bulango Ulu, bendungan yang dibangun oleh Brantas Abipraya ini akan menjadi salah satu infrastruktur vital untuk meningkatkan ketahanan air di kawasan tersebut. Bendungan ini dirancang untuk menyuplai air irigasi hingga 4.193 hektare, menyuplai air baku sebesar 2,2 meter kubik per detik, serta berfungsi sebagai pengendali banjir.
Dengan kapasitas tampung mencapai 84,10 juta meter kubik dan luas genangan 483,00 hektare, bendungan karya Brantas Abipraya ini diharapkan dapat mendukung tiga Daerah Irigasi (DI), yaitu DI Alale, DI Lomaya, dan DI Pilohayanga. 

2. Cegah Banjir

Selain sebagai sumber irigasi, Bendungan Bulango Ulu juga dirancang untuk mereduksi banjir di wilayah hilir Sungai Bolango hingga 84,62 persen, setara dengan 414,22 meter kubik per detik. Dengan tipe konstruksi urugan batu berinti tegak, bendungan ini memanfaatkan aliran dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolango yang memiliki luas 243,19 kilometer persegi.

 

Halaman:
1 2
