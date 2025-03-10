Bonus Hari Raya Hanya Cair ke 250 Ribu Driver Ojol, Ini Alasannya

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) ojek online (ojol) cair pada Lebaran tahun ini. Namun hanya 250 ribu driver aktif yang akan mendapatkan bonus hari raya tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, THR akan cair kepada para driver yang aktif. Dari datanya, hanya 250 ribu pengemudi yang aktif. Sementara 1-1,5 juta pengemudi berstatus partime.

"Pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi untuk meberikan bonus kepada rakayat pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifkan kerja," ujar Prabowo di Istana Negara, Senin (10/3/2025).

Prabowo melanjutkan, untuk besaran dan mekanisme bonus hari raya bagi para pengemudi online dan kurir akan disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Namun yang pasti, tegas Prabowo, perusahaan layanan transportasi online sudah berkomitmen untuk memberikan bonus hari raya kepada para mitranya pada Lebaran tahun ini.