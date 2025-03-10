Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bonus Hari Raya Hanya Cair ke 250 Ribu Driver Ojol, Ini Alasannya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |16:00 WIB
Bonus Hari Raya Hanya Cair ke 250 Ribu Driver Ojol, Ini Alasannya
Presiden Prabowo pastikan THR Ojol Cair pada Lebaran 2025. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) ojek online (ojol) cair pada Lebaran tahun ini. Namun hanya 250 ribu driver aktif yang akan mendapatkan bonus hari raya tersebut. 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, THR akan cair kepada para driver yang aktif. Dari datanya, hanya 250 ribu pengemudi yang aktif. Sementara 1-1,5 juta pengemudi berstatus partime. 

"Pemerintah mengimbau kepada seluruh perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi untuk meberikan bonus kepada rakayat pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifkan kerja," ujar Prabowo di Istana Negara, Senin (10/3/2025). 

Prabowo melanjutkan, untuk besaran dan mekanisme bonus hari raya bagi para pengemudi online dan kurir akan disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. 

Namun yang pasti, tegas Prabowo, perusahaan layanan transportasi online sudah berkomitmen untuk memberikan bonus hari raya kepada para mitranya pada Lebaran tahun ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189094//goto-ONeC_large.jpg
GoTo Tanggung Iuran BPJS TK-Kesehatan Driver Gojek Terbaik Mulai 1 Januari 2026, Ini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613//bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187534//rupiah-ftsT_large.png
Kapan THR Natal 2025 Bagi Pegawai Swasta dan BUMN Bakal Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186489//ojol-EAgN_large.jpg
Aturan Transportasi Online Disusun, Driver Ojol Soroti Komisi 10 Persen Status Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184853//anggota_komisi_v_dpr_ri_sudjatmiko-syR7_large.jpg
Atasi Parkir Liar, DPR Minta Kemenhub Bikin Shelter Khusus Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184806//demo-KXkp_large.jpg
Momen Polwan Cantik Bagikan Air Mineral dan Roti ke Driver Ojol yang Demo di Monas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement