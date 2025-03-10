THR Pekerja Swasta, BUMN dan BUMD Wajib Cair H-7 Lebaran, Besaran Diatur Menaker

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan supaya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta diberikan H-7 Lebaran 2025. Instruksi ini disampaikan usai dirinya melakukan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Saya minta pemberian THR bagi pekerja swasta diberi paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri," tegas Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Seni (10/3/2025).

Hal ini, lanjut Prabowo, berlaku juga untuk THR pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Tentang pemberian THR kepada pekerja swasta, BUMN, BUMD dan juga kita telah berunding. THR bagi pekerja BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum hari raya," ujarnya.

Untuk kelanjutan seperti besaran dan mekanisme pencairan THR Lebaran bagi pekerja akan diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

"Besaran dan mekanisme akan nanti disampaikan Menaker melalui Surat Edaran," ujarnya.

(Feby Novalius)