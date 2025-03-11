Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

WFA Kurangi Kepadatan saat Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 pada 28 Maret

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |16:12 WIB
WFA Kurangi Kepadatan saat Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 pada 28 Maret
Puncak arus mudik Lebaran 2025 terjadi pada H-4 Lebaran dan H-3 Lebaran yang jatuh pada 27-28 Maret 2025
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan memproyeksikan puncak arus mudik Lebaran 2025 terjadi pada H-4 Lebaran dan H-3 Lebaran yang jatuh pada 27-28 Maret 2025. Proyeksi ini mempertimbangkan periode cuti bersama Lebaran pada 31 Maret-4 April 2025.

Pada H-4 Lebaran atau 27 April 2025 sebanyak 11,57 juta orang mulai melakukan perjalanan mudik. Sedangkan pada H-3 Lebaran atau 28 Maret diperkirakan 16,85 juta orang melakukan perjalanan.

"Di mana spike (grafik) terjadi cukup tinggi pada H-3 Lebaran. Tapi kami melihat lonjakan ini berkurang cukup besar karena diberlakukan WFA (work from anywhere)," kata Menhub dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (11/3/2025).

1. Strategi Memecah Arus Mudik Lebaran 

Menhub menilai, setelah adanya kebijakan WFA hingga pemberian diskon tarif tol dan diskon tarif pesawat cukup berkontribusi dalam memecah keinginan masyarakat dalam memilih waktu perjalanan saat mudik. Lewat kebijakan tersebut diperkirakan periode arus mudik mulai terjadi pada H-10 lebaran atau 21 Maret 2025.

"Tapi yang harus kita waspadai adalah pada H-10 lebaran atau tanggal 21 Maret, kemungkinan bisa terjadi lonjakan yang cukup tinggi karena itu adalah hari terakhir bekerja jika berlaku WFA," sambungnya.

2. Puncak Arus Balik Lebaran

Sedangkan untuk pilihan hari kepulangan pasca lebaran 2025, Kementerian Perhubungan memproyeksikan puncak arus balik akan terjadi pada H+5 lebaran yang tahun pada Minggu 6 April 2025. Responden menilai pilihan waktu kepulangan ini menyesuaikan selesainya periode cuti bersama dan WFA.

"Kita perkirakan puncak arus balik lebaran akan terjadi pada H+5 lebaran dengan proyeksi pergerakan orang sebesar 31,49 juta orang," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189688//mudik-ja7P_large.jpg
Hadapi Lonjakan Nataru, Ini 4 Strategi Antisipasi Keramaian di Tol hingga Tempat Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186310//pemerintah-3ATY_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru pada Tanggal 20 dan 24 Desember, Arus Balik 28 dan 4 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184017//penumpang_pesawat-GwUm_large.jpg
Puncak Arus Mudik Natal 2025 Diprediksi 21 Desember, Arus Balik 3–4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/337/3137155//polisi_amankan_dan_bantu_pemudik_lebaran_2025-MkqK_large.jpg
Survei Indikator: Masyarakat Puas Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2025 hingga Operasi Ketupat Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136693//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-FDLu_large.jpg
Keberhasilan Mudik Lebaran 2025, Kakorlantas Polri: Hasil Sinergi Lintas Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136443//prabowo_puji_mudik_2025_terbaik_sepanjang_sejarah-1p7G_large.jpeg
Prabowo Puji Mudik 2025: Terbaik Sepanjang Sejarah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement