Gaji ke-13 Cair Juni 2025 saat Tahun Ajaran Baru Sekolah

JAKARTA - Presiden Prabowo mengatakan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PPPK, PNS, TNI, Polri, Hakim cair pada Tahun Ajaran Baru Sekolah, yakni pada bulan Juni 2025.

"Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu bulan Juni tahun 2025," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

1. Pencairan THR dan Gaji ke-13

Prabowo mengumumkan pencairan gaji ke-13 bersamaan dengan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal ini berdasarkan PP Nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13, bagi Aparatur Sipil Negara.

Prabowo mengatakan THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima.

"Untuk THR dan gaji ke13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, Prajurit TNI-Polri dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja," ujarnya.

2. THR Cair Mulai 17 Maret

Bagi ASN daerah, kata Prabowo, diberikan sama dengan ASN pusat, dan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. "Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan."

"THR akan dibayar 2 minggu sebelum hari raya Idulfitri mulai dicairkan hari Senin, 17 Maret 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu bulan Juni tahun 2025," paparnya.