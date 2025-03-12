Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Besaran THR PNS yang Cair 100% pada 17 Maret

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |06:39 WIB
Ini Besaran THR PNS yang Cair 100% pada 17 Maret
Besaran THR PNS 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mencairkan Tunjangan hari raya (THR) 2025 untuk aparatur negara, termasuk ASN, PPPK, hakim, TNI dan Polri, serta pensiunan mulai 17 Maret mendatang.

Kebijakan pemberian THR untuk aparatur negara tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan para hakim.

1.  Pemberian  THR dan Gaji 13

Sementara bagi ASN daerah, THR dan gaji ke-13 diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Sedangkan gaji ke-13 untuk aparatur negara akan dibayarkan pada bulan Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

"Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu bulan Juni tahun 2025," kata Prabowo dikutip Antara, Rabu (12/3/2025).

 

