HOME FINANCE HOT ISSUE

Fitch soal Peringkat Utang Indonesia, Sri Mulyani: Kebijakan Terus Terjaga dengan Baik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |10:22 WIB
Fitch soal Peringkat Utang Indonesia, Sri Mulyani: Kebijakan Terus Terjaga dengan Baik
Fitch soal Peringkat Utang Indonesia, Sri Mulyani: Kebijakan Terus Terjaga dengan Baik (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Fitch Ratings baru saja mengumumkan bahwa Indonesia berhasil mempertahankan peringkat kredit ‘BBB’ dengan outlook stabil berdasarkan asesmen yang dilakukan pada awal Februari 2025. Stabilitas ekonomi dan pengelolaan utang Pemerintah yang hati-hati menjadi poin utama yang mendukung keputusan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik hasil afirmasi ini dan menegaskan keputusan untuk mempertahankan outlook stabil mencerminkan keyakinan Fitch bahwa Indonesia diprediksi tetap mampu menjaga stabilitas makroekonomi dengan memelihara prospek pertumbuhan ekonominya. 

“Selain itu, afirmasi peringkat oleh Fitch ini juga menjadi bukti konkret bahwa kebijakan di Indonesia terus terjaga dengan baik,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Rabu (12/3/2025). 

1. Rasio Utang Indonesia

Adapun Fitch mengapresiasi komitmen Pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal meskipun defisit fiskal diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025. 

Di sisi lain, Fitch mencatat bahwa Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan dan melaksanakan efisiensi pengeluaran, yang membantu menjaga stabilitas rasio utang Pemerintah.

Proyeksi Fitch menunjukkan bahwa rasio utang Indonesia akan menurun moderat menjadi 39,1 persen dari PDB pada 2028, mencerminkan pengelolaan utang yang hati-hati dan berkelanjutan. 

 

Telusuri berita finance lainnya
