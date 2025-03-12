Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Curang Kurangi Isi Minyakita 1 Liter, 2 Perusahaan Ini Ditutup!

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |12:50 WIB
Curang Kurangi Isi Minyakita 1 Liter, 2 Perusahaan Ini Ditutup!
Kemendag mendapati pelanggaran di Navyta Nabati Indonesia. (foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menutup operasional sejumlah perusahaan mengurangi takaran atau isi minyak goreng rakyat alias Minyakita. Praktik kecurangan dilakukan oleh dua perusahaan diantaranya, PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) dan PT Artha Eka Global Asia (AEGA). 

Pada 24 Januari 2025, Kemendag mendapati pelanggaran di Navyta Nabati Indonesia. Saat itu, perusahaan langsung disegel dan tak bisa lagi beroperasi.

Kasus terbaru terungkap di 7 Maret tahun ini. Di mana Kemendag menemukan praktik serupa di AEGA. Namun, ketika tim Kemendag mendatangi pabriknya di Jalan Tole Iskandar, Depok, perusahaan tersebut sudah tutup.

1. Mendag Tutup Pabrik 

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, perusahaan yang diketahui melakukan kecurangan takaran Minyakita diberikan sanksi tegas, termasuk menutup operasionalnya. 

“Kemudian yang sudah melakukan pelanggaran, nah sekarang sedang proses dan tentunya kena sanksi dan perusahaan-perusahaan sudah kita tutup ya, tidak bisa beroperasi lagi,” ujar Budi saat ditemui di gedung Kemendag, Rabu (12/3/2025). 

2. Mendag Peringati Pengusaha

Kemendag meminta agar pelaku usaha menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan. Di mana, perusahaan wajib menjual Minyakita sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa menaikan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) hingga tidak mengurangi takaran. 

“Ya, jadi ini kan mau Lebaran, kami minta para pelaku usaha untuk ikut tertib usaha ya, menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, menjual barang atau Minyakita sesuai HET dan ukurannya harus sesuai aturan yang berlaku,” paparnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/320/3124003//minyak-Xb1J_large.jpg
Daya Beli Lesu, Stabilitas Harga Minyak Goreng Harus Dijaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/320/3122862//mentan_amran-Iane_large.jpg
Harta Kekayaan Andi Amran Sulaiman di LHKPN, Mentan yang Bongkar Kecurangan Takaran Minyakita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/320/3122724//minyakita-p5tj_large.jpg
Ini Daftar 7 Perusahaan yang Kurangi Isi Minyakita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122519//mentan-N2Cd_large.jpg
Mentan Bongkar Kecurangan Takaran Minyakita oleh 7 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/337/3122389//pimpinan_dpr_ri_ungkap_ada_minyak_selain_minyakita_yang_takarannya_kurang-vHzq_large.jpg
Terungkap! Bukan Cuma Minyakita yang Takarannya Kurang, Ada Minyak Merek Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/320/3122136//minyakita-klK5_large.jpg
Pengawasan Diperketat, Mendag Tak Mau Kasus Minyakita Terulang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement