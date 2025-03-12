Ternyata Ini Alasan Erick Thohir Angkat Ifan Seventeen Jadi Dirut BUMN PFN

Erick Thohir mengangkat vokalis grup band Seventeen, Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat vokalis grup band Seventeen, Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN).

1. Penjelasan Kementerian BUMN

Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla menjelaskan, Ifan Seventeen baru mendapat kepercayaan dari pemegang saham untuk mengisi posisi orang nomor satu di perusahaan pelat merah di sektor perfilman.

“Direktur Utama PFN, betul, mendapatkan kepercayaan, jadi memang ada pengangkatan direksi. Kita juga tahu kan sekarang Komut-nya (Komisaris Utama) sudah ditetapkan,” ujar Putri Violla saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

2. Alasan Ifan Seventeen Jadi Dirut PFN

Ada alasan atau pertimbangan utama Erick Thohir menunjuk pria kelahiran Yogyakarta itu sebagai bos PFN. Salah satunya sepak terjang Ifan Seventeen.

Putri mencatat, Ifan tidak saja bertindak sebagai penyanyi kenamaan Tanah Air, namun juga merupakan sosok yang punya pengalaman selaku produser.

“Pokoknya ini kan memang jabatan baru Ifan Seventeen menjadi Dirut PFN, yang pasti sekarang kan banyak yang komentar, wah ini basic-nya kan bukan di dunia film, gitu kan yang sekarang jadi komentar masyarakat,” paparnya.

“Tapi sebenarnya kalau kita lihat kiprahnya dari Ifan itu bukan cuma di dunia musik saja, karena sudah punya pengalaman jadi produser, sehingga kemudian bisa menjadi direksi,” beber Putri.

3. Profil Ifan Seventeen

Ifan membuktikan kemampuan dalam mengolah vokal ketika terpilih menjadi vokalis Seventeen, setelah penyanyi utamanya hengkang. Setahun bersama Seventeen, band pop ini serius mengerjakan album baru pada 2007.

Satu tahun kemudian, Seventeen mengeluarkan karya album yang bertajuk Lelaki Hebat yang membuahkan kejayaan besar di pasaran dan kerap masuk ke dalam tangga lagu terbaik di beberapa radio ternama tanah air.

Namun, duka mendalam terjadi pada grup musik ini. Dalam peristiwa Tsunami Selat Sunda pada 2018, Ifan menjadi satu-satunya personil yang selamat dari peristiwa tersebut.