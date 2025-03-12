Ifan Seventeen Jadi Dirut BUMN PFN, Ini Jejak Kariernya

JAKARTA - Riefian Fajarsyah alias Ifan Seventeen dikabarkan menjadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri audiovisioal.

Berbagai ucapan atas diangkatnya Ifan Seventeen pun disampaikan melalui karangan bunga di depan kantor PFN di Jatinegara.

Saat ini PFN bertransformasi menjadi perusahaan pembiayaan film. Hal tersebut selaras dengan komitmen PFN untuk mengembangkan ekosistem berkualitas demi kemajuan industri perfilman dan konten Indonesia.

Pendidikan Ifan Seventeen

Lahir di Yogyakarta pada 16 Maret 1983, dia pernah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada 2001 hingga 2005.

Karier Politik Ifan Seventeen

Selain berkarier di dunia musik, Ifan juga tercatat pernah mencoba terjun ke dunia politik. Pada Pemilu 2014, dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Partai Gerindra, namun gagal.

Kemudian, pada Pemilu 2019, dia kembali mencoba peruntungannya sebagai calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, tapi kembali gagal.