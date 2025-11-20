Bahlil Lapor ke Prabowo: Kilang Balikpapan Siap Diresmikan hingga RI Swasembada Solar dan Avtur 2026

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta. Pemanggilan ini terkait proyek kilang, realisasi lifting, serta capaian penerimaan negara.

Usai bertemu Presiden, Bahlil mengungkapkan pembahasan dengan Kepala Negara terkait capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM, realisasi lifting, serta rencana peresmian Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur.

“Saya harus melaporkan terhadap target di dalam APBN. Sebentar lagi kan bulan Desember mau selesai. Bagaimana PNBP kita? PNBP kita sudah 85% dari target yang diberikan dalam APBN. Kemudian lifting, juga alhamdulillah mencapai target,” ujar Bahlil, Kamis (20/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan perkembangan rencana peresmian Proyek RDMP di Kalimantan Timur. Ia menyebut proyek itu akan menciptakan lompatan besar dalam ketahanan energi nasional.

“Kemudian saya juga melaporkan tentang rencana peresmian RDMP di Kalimantan Timur yang, kalau itu diresmikan, insyaallah 2026 kita sudah mencapai swasembada di bidang energi solar dan avtur. Ini yang lagi kita rencanakan ke depan,” imbuh Bahlil.