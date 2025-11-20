Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Lapor ke Prabowo: Kilang Balikpapan Siap Diresmikan hingga RI Swasembada Solar dan Avtur 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |19:49 WIB
Bahlil Lapor ke Prabowo: Kilang Balikpapan Siap Diresmikan hingga RI Swasembada Solar dan Avtur 2026
Menteri Bahlil menyampaikan perkembangan rencana peresmian Proyek RDMP di Kalimantan. (Foto: Okezone.com/Binti)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta. Pemanggilan ini terkait proyek kilang, realisasi lifting, serta capaian penerimaan negara.

Usai bertemu Presiden, Bahlil mengungkapkan pembahasan dengan Kepala Negara terkait capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM, realisasi lifting, serta rencana peresmian Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur.

“Saya harus melaporkan terhadap target di dalam APBN. Sebentar lagi kan bulan Desember mau selesai. Bagaimana PNBP kita? PNBP kita sudah 85% dari target yang diberikan dalam APBN. Kemudian lifting, juga alhamdulillah mencapai target,” ujar Bahlil, Kamis (20/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan perkembangan rencana peresmian Proyek RDMP di Kalimantan Timur. Ia menyebut proyek itu akan menciptakan lompatan besar dalam ketahanan energi nasional.

“Kemudian saya juga melaporkan tentang rencana peresmian RDMP di Kalimantan Timur yang, kalau itu diresmikan, insyaallah 2026 kita sudah mencapai swasembada di bidang energi solar dan avtur. Ini yang lagi kita rencanakan ke depan,” imbuh Bahlil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184823//bahlil-X5P6_large.jpg
Tanggapi Putusan MK, Bahlil: Kolaborasi Anggota Polri di ESDM Sangat Membantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184803//danantara-0riX_large.jpg
Temui Prabowo, Konglomerat Rusia Jajaki Investasi Obat dan Kapal Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184764//becak_listrik-tIDE_large.jpg
Prabowo Bahas Becak Listrik dan MBG di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184358//bahlil-GREx_large.jpg
Obrolan 3 Jam Prabowo dan Michael Bloomberg dari Investasi hingga Hilirisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184007//kilang-ZF7Q_large.jpg
Ini Hasil Pengembangan Kilang KPI di Dumai, Cilacap, dan Balikpapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183585//kereta_cepat-hHS7_large.jpg
Meski Enggan, Purbaya Ikuti Arahan Prabowo untuk Gunakan APBN Bayar Utang Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement